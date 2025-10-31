²£»³Íµ¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¡¢²¿¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤ä¤í¡×ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤ÎÌ¾±é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ì¤ë
SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬31Æü¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼2¤Ç¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¥À¥¤¥Ö¡×¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¡¢²£»³¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¼«¿È¤ÏÉáÃÊ¡¢±é¼Ô¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤ÈÉý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÇÎ¢Êý¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¤¤¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê±é¼Ô¤È¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ËÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
½é¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È¤ê¤ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤ë¤È²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¥«¥á¥é¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤ªÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º®Íð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎëÌÚ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè2ÏÃ¤Þ¤Ç¡£¸ß¤¤¤ÎÀµµÁ¤ä»×¹Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¢¤ë¿Í¤ò¥ÉÆÍ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸«½ê¤ò¾¯¤·ÌÀ¤«¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Î´õË¾¤â¤¢¤êËÜµ¤¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö±éµ»¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¡ØÂç¾æÉ×¡Á¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¾Ð´é¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡£½÷Í¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¡¢²¿¤¬¤Û¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£