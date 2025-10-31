高岡早紀、“女子力高め”な娘も愛用！ホワイトニング歯磨き粉に興味津々「買ってみよう」

女優として活躍中の高岡早紀さん。50歳からスタートされた個人のYouTubeチャンネルでは、家族との暮らし・お料理・ファッションなど、憧れのライフスタイルを披露されています♪そんな高岡さんが、『【ロフト】高岡早紀が約30年ぶりに！？渋谷ロフトでお買い物！話題の最新コスメから健康・快眠グッズまで気になるアイテムが盛りだくさん！』という動画を投稿。生活雑貨の専門店『ロフト』で購入した商品の中で、高岡さんの“女子力高め”な娘さんも愛用しているという商品をピックアップ。

高岡さんが、健康雑貨フロアで、海外ブランドの商品が並んでいる中、「うちの娘はどんだけ女子力が高いんだってことに本当に今びっくりしてるんだけど、これやっぱり家にある！娘が1人で使ってる」とコメントした商品がこちら！

◼︎ホワイトニングの歯磨き粉

EUTHYMOL（ユーシモール） / ホワイトパープル 薬用歯みがき＜医薬部外品＞

こちらの商品は、黄ばみの反対色であるパープルペーストで歯の着色をオフし、再付着を予防する歯磨き粉。

さらに、有効成分CPC*で口内を殺菌し口臭も防止してくれるんだとか。

EUTHYMOLは、イギリスで愛さ続けるオーラルケアブランド。キュートなパッケージも魅力で、韓国でも話題を集めているんだそう。

*有効成分：塩化セチルピリジニウム

◼︎歯ブラシも購入

高岡さんは、「可愛い！」と、デザインにも惹かれた様子で、こちらのブランドの歯ブラシも家族分購入♪

そして、「このパープルのを買ってみようかな」と、娘さんも愛用されているというホワイトニングの歯磨き粉も同時に購入されていました！

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外に高岡さんがさまざまな商品を吟味しながら購入♪ぜひチェックしてみてくださいね。