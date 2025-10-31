飼い主の膝枕＆ナデナデで至福の時を過ごしていたわんこ。撫でるのをやめるとまさかの催促…！人間味あふれる行動は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で147万回再生を突破。「ふたりとも可愛すぎる」「犬系彼氏♡」「なんか泣けちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬に膝枕をしてあげる女性→撫でるのをサボっていたら…まるでカップル？人間味あふれる行動】

飼い主さんの膝枕が特等席♡

TikTokアカウント「goldenkoji415」の投稿主さんの愛犬は、ゴールデンレトリバーの「麹(こうじ)」くん。投稿主さんが紹介する麹くんとのラブラブな日常がたびたび反響を呼んでいます。

この日もソファに座る投稿主さんの膝にお顔を乗せ満足げな麹くん。膝枕が特等席なんだとか。膝枕をされながらナデナデ…至福の時が流れていたそう。

スマホを見始めると…？

投稿主さんがスマホをいじり始めると、すぐにアンテナ発動！とたんに不満そうにお顔をしかめたという麹くん。撫でてくれる手がなくなったことにすぐ気づいたのでしょう。

投稿主さんの方へお顔をグイッと向けて『なでてよ！』と猛催促！「ごめんごめん」と優しい笑顔で撫で始める投稿主さん…。ふたりの姿はまさにカップルそのものです。

膝の間にお顔を埋めて『ふぅんー』と深いため息をつく麹くん。このため息は充足感のあらわれでしょう。膝枕が心地よすぎてトロケてしまうなんて胸キュンものですね。

ラブラブな日常にほっこり

その後もモゾモゾと動いてみたり、ぐーっと伸びをしてみたり…。特等席で自由気ままに過ごしていたといいます。

動いたはずみで投稿主さんの膝をカプッとしたときには「膝食べないで！」と慌てて止められた麹くん。微笑ましいやり取りには思わず頬が緩んでしまいます。こんなに可愛い彼氏系わんこと一緒の毎日は楽しくて仕方がないですね♡

ふたりのラブラブな様子には「たまりません！」「こんな彼氏ほしい」「お互い幸せそうで何より」などのコメントが寄せられています。羨ましい…！そう感じた人が多いのも納得ですね。

TikTokアカウント「goldenkoji415」には、麹くんと投稿主さんの微笑ましい日常が紹介されています。笑顔と癒しをもらいたい方は要チェックです♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「goldenkoji415」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております