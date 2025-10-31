ソフトバンクは、シャープ製Androidスマートフォン「AQUOS sense10」を11月13日に発売する。価格は6万9840円。

「AQUOS sense10」は、クアルコム製チップセット「Snapdragon 7s Gen 3」を搭載したスマートフォン。5G SA（スタンドアローン）で音声通話を実現する技術「VoNR（Voice over NR）」に対応する。

AI機能として、通話時に登録した自分だけの声を届ける「Vocalist」を新たに搭載。写真撮影時には、映り込んだ影を消す機能や、ガラスの反射を軽減する機能も追加された。

カラーはファッションから着想を得たデニムネイビー、ペールミント、フルブラックの3色をラインアップ。メモリーは6GB、ストレージは128GBを備え、最大2TBのmicroSDにも対応する。

価格は6万9840円で、購入補助プログラム「新トクするサポート＋」の対象。

特典Aを利用し、13カ月目に機種変更すると実質価格は3万4380円（1490円×12回＋特典利用料1万1000円＋早期利用料5500円）。また、特典Aの場合、特典利用申込時までに「あんしん保証パックサービス」（月額使用料最大1980円）への加入が必要となる。

一方、特典Bを利用して25カ月目に機種変更した場合、実質価格は4万6760円（1490円×24回＋特典利用料1万1000円）となる。