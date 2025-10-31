「本気やな」小芝風花、仮装して友人とハロウィン楽しむ姿を披露「満喫してますね」「きゃわいいいいい」
俳優の小芝風花（28）が31日、自身のインスタグラムを更新。友人たちとハロウィン仮装を楽しむ姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「本気やな」ハロウィンの仮装姿を披露した小芝風花
「Happy Halloween」とコメントを添え、俳優の森高愛（27）と柳生みゆ（35）と共に撮影した“にぎやか”な3ショットを披露。3人は飾り付けされた部屋で、それぞれ耳付きのかぶり物を身につけ、仮装に合わせたメイクも楽しんでいる。
小芝は「大好きなお友達と大好きなお友達が楽しそうに話してる空間。幸せだった〜!!」とうれしそうにつづり、気のおけない仲間との時間を楽しんだようだった。
ファンからは「きゃわいいいいい」「最高に可愛いです」「風花ちゃん本気やな」「メイクが本格的！」「ハロウィン満喫してますね」などの声が相次いでいる。
