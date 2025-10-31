ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕が３１日、都内で開催中の「第３８回東京国際映画祭」でＡＢＥＭＡオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」（１１月１９日配信開始）の舞台あいさつに共演の鈴木保奈美と出席した。

女優・柴咲コウが主演を務める本作は、芸能事務所と週刊誌によるスキャンダルを巡る禁断の攻防戦を描く。

横山は、大手芸能事務所「ＫＯＤＡＭＡプロダクション」のマネジャー役を演じ、「（タレントは）マネジャーがいて成り立つ仕事だなと改めて感じましたね」と、自身のマネジャーへの感謝を語った。

本作で「ＫＯＤＡＭＡプロダクション」の社長・児玉蓉子役を演じた鈴木とは初共演。横山は「児玉は、顔は笑っているのに目が笑っていない役で怖いなあと。カメラが止まると、（鈴木が）すごく朗らかで混乱しました」と苦笑い。「（鈴木とのシーンは）緊張感がありましたし、圧倒されっぱなしでした」と尊敬のまなざしを向けた。

鈴木は、横山について「普段拝見していて、歌って踊ってはじけている印象だったのに、現場ではとてもきまじめで、待ち時間には気配を消していた」と役へののめり込みぶりを明かしていた。