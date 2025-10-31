女優の工藤美桜とＭ！ＬＫの山中柔太朗が３１日、都内で、ダブル主演を務める読売テレビ・ドラマＤｉＶＥ枠「悪いのはあなたです」（月曜・深夜１時３０分）の先行試写会に登場した。

ふせでぃ氏の同名漫画が原作で、貯金残高８万円の派遣社員の山本莉子（工藤）が、ハイスペックな男性・安東ツトム（小川史記）と出会い、不倫の沼にハマっていく姿が描かれている。

まもなく初回放送を迎える工藤は「やっと皆さんに見てもらえるんだというワクワクと衝撃的な展開がたくさんあるので、その衝撃作をどう思ってもらえるんだろうとか、いろんな気持ちが入り交じってドキドキしています」と笑顔を見せた。

原作で登場人物が選択を迫られることにちなみ、人生で選択する時に頼りにするものを聞かれた山中は「ＡＩ」と回答。「基本的に自分で考えて答えを出すんですけど、（ＡＩは）結構情報を知っているじゃないですか。その意見をもとに、僕は判断するかなって感じです」と明かすと、共演者も驚いていた。

工藤は作品の魅力について、「毎話、展開がめまぐるしく変わっていって、すごい衝撃的なので、最終回に向けてたのしみに見ていただきたいですし、キャラクターたちが心から求める幸せに気づけるのか、たどり着けるかを一緒に見守っていただけたらと思います」とアピールした。