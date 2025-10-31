第104回全国高校サッカー選手権広島県大会は今週末、準決勝が行われます。3連覇に挑む国際学院の思いに迫ります。

前回王者・広島国際学院。堅守を武器に、無失点で大会連覇を果たしました。しかし、今シーズンは「無冠」。選手権は1次予選から戦いました。



■広島国際学院・松島崚也主将

「新人戦・総体では悔しい思いをしたのでここの選手権では3連覇できるように頑張りたい。」





3連覇へ。青の国際学院は準々決勝で赤の瀬戸内と対戦。試合は立ち上がりから瀬戸内ペース。それでも国際学院は堅守で粘りスコアレスで前半を終えます。しかし後半。■実況「瀬戸内先制！」セットプレーから立て続けに失点し、2点を追いかける展開に。それでも。■広島際学院・松島崚也主将「みんなでしっかり声出してチームを鼓舞してまだ1点取れるぞという気持ちを持って臨んだ。」しかし、最後まで得点を奪うことはできず、準々決勝で姿を消しました。試合後のロッカールーム。■広島国際学院・谷崎元樹監督「君ら押してもダメだし引いてもダメだし、そんな学年だった。最後の最後に結論に近いサッカーができた。3連覇を目標に掲げたが、本当に難しいことにチャレンジした。刺激を受けた2年生や1年生が次に向けて何かやってくれる。」■広島際学院・松島崚也主将「サッカーを通じてみんなと協力して勝利に向かって戦うこともそうだし人として成長できた部分がたくさんあるので（今後）頑張りたい。」決勝は11月16日エディオンピースウイング広島です。【2025年10月31日 放送】