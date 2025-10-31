演劇ユニット「TEAM NACS」メンバーで、映画やテレビ、舞台を中心に活躍している俳優・安田顕。現在放送中の「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査」では、内閣官房副長官・佐生新次郎を熱演している。

そんな安田が2018年に出演し、榮倉奈々と共にダブル主演を務めた映画が「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」だ。原作は2010年にYahoo！知恵袋に投稿されて注目を集め、その翌年にコミックエッセイ化されたもので、「神様はバリにいる」の李闘士男が監督を務めた。

榮倉奈々が毎日あの手この手で"死んだふり"をする妻・ちえを無邪気に演じる (C)2018「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」製作委員会

サラリーマンの加賀見じゅん(安田)は、前妻と離婚した経験から、現在の妻・ちえ(榮倉奈々)とは結婚の際に「結婚して3年経ったら、これからも結婚生活を続けるか、お互いの意思を確認し合おう」と約束していた。そんな中、3回目の結婚記念日を近くに控えたある日のこと、じゅんが職場から帰宅すると、ちえがTシャツを血まみれにして倒れていた。慌てて彼女のそばに駆け寄り、救急車を呼ぼうとするじゅんだったが、なんとちえは"死んだふり"をしていただけだった。その理由を話すこともなく、夕飯の準備をするちえに、じゅんは困惑。翌日、会社で同僚の佐野壮馬(大谷亮平)に相談するものの、のろけ話だと思われて真剣に取り合ってもらえない。頭を悩ませるじゅんだが、ちえは翌日からも手を変え品を変え、毎日のように"死んだふり"を続けていくのだった...。

■榮倉奈々と安田顕がコミカルタッチで紡ぎ出したのは、"夫婦の在り方"を問いかけるストーリー

(C)2018「家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。」製作委員会

タイトル通りのユニークな設定で始まる本作。榮倉は持ち前の明るい笑顔と無邪気さで、妻のちえを好演している。ワニに食べられたり、ナイフで刺されたり、銃で撃たれたり、弓矢に刺されたり...と、美術品までレンタルして、とにかく"死んだふり"に全力を注ぐちえ。じゅんの反応を見ていたずらっぽく笑う姿が可愛らしく思えるが、ふとした瞬間に切ない表情が垣間見える。その表情のギャップに、「ちえが死んだふりをするのには何か理由があるのでは？」と考えさせられ、作品の世界に引き込まれていくのだ。榮倉はちえの明るさと、その奥にある言葉にできない感情を抱えた人間としての繊細さ、その両方を見事に融合させている。

安田が演じる夫のじゅんは、真面目な性格。ただのおふざけと受け止めてもいいようなちえの奇行にも、じゅんはしっかり戸惑い、「何がしたいのか」とまるで問題を解くように合理的にその理由を探ろうとし、時にはちえの"死んだふり"に全力で付き合ってみたりもする。それでもなかなか答えは見つからないのだが、ちえの行動に隠されたメッセージを探ろうと奮闘する過程の中で、徐々にちえの気持ちを理解していく姿が印象的だ。そんなじゅんの変化を、安田が表現している。

インパクトの強いタイトルとユニークな設定も相まって、コミカルに楽しめる本作。しかし、その根底には「夫婦とは」「相手を理解することとは」というテーマがあり、人間関係の在り方を考え直させられる。安田と榮倉がハートウォーミングに紡ぎ出した夫婦の物語を、ぜひ楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。

放送日時：2025年11月22日(土)9:00〜、12月22日(月)10:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ(スカパー！)

放送日時：2025年12月8日(月)21:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライム(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ