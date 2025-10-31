ＡＰＥＣ出席のため韓国を訪れている高市早苗首相が３１日、Ｘ（ツイッター）に投稿。「ＡＰＥＣ首脳会議前に、控室で中国の習近平国家主席と挨拶を交わしました」と記し、ホールで立ち話の形で笑顔を向けている高市首相に対し、習氏も笑顔で応じているが、どこか互いに威嚇しているようにも見えて…。

１３００件超のコメントが集まり「きんぺーさん笑ってるやん！」「習近平すら笑顔にしてしまう高市さん」「すげえな」「習近平氏が微笑んでる」「習近平国家主席が普通に笑っている！」「いやぁマジで凄い！きんぺーちゃんを微笑ませるって」「習近平主席、わろとるー！」「習国家主席、めっちゃ笑顔じゃん」「習近平笑う筋肉あったんですね」「すごいな、この写真。習近平さんが笑ってるの初めて見た」と驚くコメントが集まっている。

「もうこのにらみ合いは長州力とアントニオ猪木やん」「この写真の何が凄いって今までの媚びた歴代総理やいらん事しい議員や自称重要人物どもと違い笑顔でメンチ切りな所」「笑顔で握手しながら殴り合う世界」「目からバチバチ火花が出てるように見えるのは私だけ？」「腹の探り合い」との見方も相次いで投稿されている。