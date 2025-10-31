バンダイは、11月29日より、『仮面ライダーゼッツ』「変身ベルトDXゼッツドライバー」または「DXイナズマブラスター」(セット品含む) のいずれかを購入した方を対象に、「ブースターカプセム」 がもらえるキャンペーンを開始する。



「ブースターカプセム」は、「仮面ライダーゼッツ プラズマブースター」へのなりきり遊びが楽しめる限定カプセムだ。

「ブースターカプセム」

キャンペーンの対象商品は、「変身ベルトDXゼッツドライバー」「変身ベルト DXゼッツドライバー 4フォームチェンジセット」「DXイナズマブラスター」「変身ベルト DXゼッツドライバー ＆イナズマブラスター スペシャルなりきりセット」。









(C)2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映