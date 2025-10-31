「ミスター立教」ファイナリスト、宮原海里さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/10/31】「ミスター立教コンテスト2025」エントリーNo.5の宮原海里（みやはら・かいり）さんのインタビュー。
学部／学年：法学部／4年
出身地：東京都
誕生日：2月24日
趣味：映画・ドラマ鑑賞、サッカー
特技：挨拶
好きな食べ物：寿司
好きな言葉（座右の銘）：Good luck
最近ハマっていること：ワン・ダイレクションの曲を聴くことです。幼い頃は歌詞の意味が全くわからなかったのですが、今聴くと心に刺さるようになりました。英語を勉強しておいてよかったなと感じます笑。
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学生最後に最高の思い出を作るためです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
どんなときも元気でいることです！撮影現場では、持ち前の明るさで周囲を巻き込み、楽しい空気をつくれるよう心がけています！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
運動をすることです！友人と一緒にランニングやサッカーをして、楽しく体を動かしています！
― 憧れの有名人はいますか？
木村拓哉さんと小栗旬さんです！どんなときでも自分の最高を追求し続ける姿に憧れています！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
高校時代の経験です。上下関係が厳しく、2年間も試合に出られない時期が続きました。しかし、諦めずに努力を重ねてきたからこそ、今の自分があると思っています。少し古い考えかもしれませんが、『努力は必ず報われる』と信じています。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
僕と関わるすべての人が幸せになれる未来を願っています。そのために、これからも努力を続けていきたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、宮原さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
僕もまだ夢を叶えたことはありません。しかし、大切なのは自分を信じられるかどうかだと思っています。これからも皆さんと一緒に、夢に向かって頑張っていきたいです。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミス・ミスター立教コンテスト2025
・主催団体名：立教大学広告研究会
・スポンサー：TGC CAMPUS
・WEB投票開始日時：2025年7月1日（火）13：00〜
・投票サイト：https://miscolle.com/rikkyo2025
【Not Sponsored 記事】
