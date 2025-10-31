「첫콘（チョッコン）」の意味は？ 最速でコンサートを楽しめる日！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「첫콘（チョッコン）」の意味は？

「첫콘（チョッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、コンサートのネタバレを完全に避けたいなら、この日しかない！ という日のこと。

いったい、「첫콘（チョッコン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「（コンサートの）初日」でした！

「첫콘（チョッコン）」は、「最初のコンサート」という意味で、コンサートやツアーの初日を表します。

「初めて」を表す「첫（チョッ）」と「コンサート」を表す「콘서트（コンソトゥ）」を組みあわせた言葉ですよ。

「チョッ」と「初（しょ）」の発音が似ているので覚えやすいですね。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

