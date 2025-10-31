「첫콘（チョッコン）」の意味は？ 最速でコンサートを楽しめる日！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「첫콘（チョッコン）」の意味は？
「첫콘 （チョッコン）」の意味は？
「첫콘（チョッコン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、コンサートのネタバレを完全に避けたいなら、この日しかない！ という日のこと。
いったい、「첫콘（チョッコン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
果たして、正解は？
正解は、「（コンサートの）初日」でした！
「첫콘（チョッコン）」は、「最初のコンサート」という意味で、コンサートやツアーの初日を表します。
「初めて」を表す「첫（チョッ）」と「コンサート」を表す「콘서트（コンソトゥ）」を組みあわせた言葉ですよ。
「チョッ」と「初（しょ）」の発音が似ているので覚えやすいですね。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『KStarLIFE』
ライター Ray WEB編集部