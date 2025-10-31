メ～テレ（名古屋テレビ）

26年にわたって未解決だった名古屋市西区の主婦殺害事件で逮捕された容疑者は、名古屋市港区に住む69歳の女でした。被害者の夫の高校時代の同級生で、容疑を認めているということです。

愛知県警は31日午後7時半から会見を開き、名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者(69)を殺人容疑で逮捕したと発表しました。

県警によると、安福容疑者は30日午後、捜査本部が置かれた西警察署に1人で出頭してきたということです。

この事件は、1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで、高羽奈美子さん(当時32歳)が何者かに首を刺されて殺害されたもので、約26年にわたって未解決のままでした。

犯行当時、現場には当時2歳の息子もいましたが、けがはありませんでした。

警察「犯行現場のDNA型と一致」

これまでの捜査で、犯人は当時40～50歳くらいで身長は160cmくらい。左右どちらかの手にけがをして、血液型はB型、靴のサイズは24cmとわかっていました。

県警の31日の発表によると、当時採取されたDNA型が安福容疑者のものと一致したことが逮捕の決め手になったということです。

この事件は、有力情報の提供者に上限300万円が支払われる「捜査特別報奨金」の対象で、今年2月に適用期間が1年延長されていました。

夫は驚き「実感がわきません」

夫の高羽悟さんは、今も現場となった西区のアパートを借り続けています。

玄関には、今も犯人のものとみられる血痕や足跡が残されています。

県警は31日、安福容疑者を逮捕する前に悟さんに連絡しました。悟さんはとても驚き、「捜査をしっかりしていただき、感謝しています。まだ実感がわきません」と話したということです。

悟さんによると、安福容疑者は高校時代の同級生でした。同じ軟式テニス部に所属していたということです。