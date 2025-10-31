体調を心配もしてくれない人が｢本当に親友なの?｣｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。親友だと思っていた友達の、度重なる遅刻やうそ、自己中心的な考えに嫌気が差した主人公・さほさん。迷いながらも友人と縁を切る決断をします。｢親しき仲にも礼儀あり｣この言葉がしっくりくる物語です。『親友だと思っていたのは私だけ？』第27話をごらんください。

｢1人で帰って｣というさほさんに、冗談だよね?と信じられない様子のふうかさん。自分が思っていたモヤモヤを全てふうかさんにぶつけます。ふうかさんにとっての親友とは何なのか。

｢1人で帰って｣というさほさんの言葉にビックリして｢なに?」と聞き返してしまうふうかさん。

さほさんの言葉を冗談だと思ったふうかさん。さほさんの怒りは最高潮まできているようです。

体調の悪いさほさんにも気づかず、自分が帰ることしか考えていなかったふうかさん。親友なのに気づかないのかと言われ焦り顔のふうかさん。

いままでの溜まった苛立ちを全てぶつけるさほさん。ふうかさんにとっての親友とはいったい何なのか…。

さほさんの言葉にビックリした様子のふうかさん。冗談だと思っているようでしたが、さほさんは本当に怒っています。今までの苛立ちをすべてふうかさんにぶつけて、さほさんは、本当にこれが親友のすることなのか、ふうかさんに問いかけます。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）