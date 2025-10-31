31日から静岡市内では、大道芸ワールドカップが開催されています。コメンテーターの鳥海高太朗さんが早速、会場で体感してきました。初めての大道芸に大興奮の連続でした。



（コメンテーター 鳥海高太朗さん）

「毎年恒例の大道芸ワールドカップ、こちらメイン会場の駿府城公園に来ております。さっそく頭にもつけて、鼻も買いました鼻をつけながら行ってみたいと思います。」





アジア最大級の大道芸の祭典「大道芸ワールドカップイン静岡2025」。31日から4日間行われ、期間中は例年100万人以上もの人が世界中からやってきます。32回目となる2025年は海外アーティストを含めて58組が集まり、駿府城公園や市街地で様々なパフォーマンスが披露されます。（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「大道芸をちゃんと見たことがないんですよ。どういうパフォーマンスをするのか楽しみです。」こちらは「桔梗ブラザーズ」。世界で活躍するジャグラーの兄弟ユニットです。大道芸ワールドカップではおなじみの人気アーティストということで初心者でも楽しめる、迫力満点のパフォーマンスが魅力です。そして一番の見せ場はこのボウリングのピンのような「クラブ」を11本投げて、全て受け取ってみせるという世界レベルのパフォーマンスということですが…。（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「いや～素晴らしいパフォーマンスでした。お子さんもいっぱい来ていますが、お客さんとコミュニケーションをとりながら見られるという、公園というのがいいね。」パフォーマンスが行われる各ポイントでは開催時間が決まっていますが。ウォーキングストリートと呼ばれるエリアではアーティストとの偶然の出会いが楽しめます。すると…（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「えっ？メッチャ楽しそうじゃんこれ！おもしろそうなので僕もやってみよう。」実はこちら、石像ではなく、ドイツのアーティストジョンマンさん。“生きた彫刻世界選手権”で2回優勝した大人気アーティストで、なんと誰でも自由にペインティングできるんです！（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「行きますね！やっぱり頭でしょう！これ何、芸術なの？大道芸なの？融合だね」私は大好きなエスパルスカラーでペインティング！とっても不思議な感覚になりました。そして大道芸ワールドカップの楽しみはグルメも。会場には様々なジャンルのキッチンカーや屋台が並び、世界各国の料理が味わえるんです。まず最初に向かったのはこちら！私の大好きなタイのガパオライスです！（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「うん、おいしい！辛みも来て非常に本場の味を楽しめますね。タイだね～パクチーも入って。」続いてはブラジルで大人気のおやつパステルをいただくことに！（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「チーズが入ってクリームシチューみたいな感じの味わい。おいしいわ。ここで買って、大道芸いくつかの会場があるのでそこで食べながら大道芸を見るってのもいいなと思います。」初めての大道芸ワールドカップ！！パフォーマンスも雰囲気もグルメも大満足でした。（コメンテーター 鳥海高太朗さん）「今日はハロウィンなんですけど、これも公式グッズで売っておりますので、ぜひグルメも楽しんでいただきたいなというふうに思います。無料で入れますので、結構投げ銭っていう形でパフォーマンス終わった後、投げ銭でやることできますし、最近投げ銭もキャッシュレスでできるんで。ストリートパフォーマンスすごかったですから、アートもすごいので、映えにもなるので僕も縦動画で撮ったのであとでSNSにアップしたいなというふうに思っております。」（澤井志帆 キャスター）「さらに今日は会場に中継も出ています、佐藤さん。」（佐藤優里 アナウンサー）「こちらはプレミアムステージがあります、静岡市中央体育館です。大道芸ワールドカップは基本的に無料で楽しむことができるんですが、最高のパフォーマンスをゆっくりと座って楽しみたいという方向けに有料エリアもありまして、この後5時30分から夜の部が始まるのでそれに向けて多くの人が集まっています。今回32回目の開催を迎えるということで、何が見どころか気になりますよね。ということで伝説のジャグラー三雲いおりさんをお呼びします。今年の見どころを教えてください。」（三雲いおりさん）「日本のアーティストも素晴らしいんですけど、今年も海外から14組の超ハイレベルなパフォーマーが来てるので、ぜひとも皆さんに見ていただきたいです。特に注目は伝説のレジェンドジャグラー「クリス&ハリソンクレモ」。この親子ジャグラーがですね素晴らしいんですよ。」（佐藤優里 アナウンサー）「じゃあ実際にお呼びしましょうか、お願いします。」（三雲いおりさん）「クリス&ハリソン クレモ、どうぞ。こちら親子のパフォーマンスで、お父さんがジャグラーで歴50年以上ですから。」「親子でやっていて、シンクロ率がやっぱり真似できない。」「世界のジャグラーの指針になるような方なので。」（佐藤優里 アナウンサー）「そんな方たちが今回静岡で演技をされるというのはすごくレアなんですね。」（三雲いおりさん）「もう感動です。I was moved。感動しております、素晴らしい。」（佐藤優里 アナウンサー）「こちら大道芸は11月3日の祝日まで開催されています。皆さんお待ちしています。」