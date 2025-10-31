きのうのエブリイでもお伝えしましたが、高岡市議会の自民党系会派の「高岡愛・議員会」は、最大会派の「同志会」から打診されていた会派合流を見送ると決めました。



同志会側は、きょう判断を尊重して、今後の状況を見守る考えを示しました。



高岡愛・議員会 林貴文会長

「今回の合流の申し出につきましては、時期尚早ということで、見送らさせていただくことになりました」



出町市長を支援している「高岡愛・議員会」は、きのう、6月の高岡市長選で当時の現職を支援した最大会派の「同志会」から打診されていた会派の合流を見送ることを決めました。





「高岡愛・議員会」は、政策的に一致する点が多いとする一方で、市民病院の改革や市の庁舎整備などの議論では「同志会」と一致しないとしています。高岡愛・議員会 熊木義城幹事長「市政課題、出町市政に対するスタンスであったり、個々の政策については、異なる部分も多々あると。これから、政策的に一致する部分があれば、将来的に本格合流ということもあり得ると思います」合流を打診していた「同志会」の反応はー。同志会 水口清志会長「熟慮されたんだろうと思いますし、尊重してそれを受け止めていきたいなと思っています。時が熟せば、また同じ方向を向ける。議員同士としてともに活動できる機会があればいいと思っています」今月行われた高岡市議選当選者の所属希望会派の届け出は来月6日に締め切られます。「高岡愛・議員会」は、現在所属の2人に加えて、これまでに新人2人が所属する意向を示しています。高岡愛の熊木義城幹事長は、新人を中心に会派入りを呼びかけるとともに、会派の名称を新しくすることも検討するとしています。