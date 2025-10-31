»°ÅÄÍ§Íü²Â¥¢¥Ê¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¸¤¤È¥¦¥µ¥®·¯¤¬¡Ä¡×²ÈÂ²¤Ç¹¬¤»¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥óÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê38¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHappy Halloween ¡Øtrick or treat¡Ù ²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¥«¥Ü¥Á¥ã¸¤¤È¥¦¥µ¥®·¯¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤¦¤«ÁêÃÌÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë¤Î¡Ö¤Ñ¤ë¤à¡×¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ë¤ÏÇò¥¦¥µ¥®¤Ë²¾Áõ¤·¤¿2ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤È°¦¸¤¤¬ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÃÌÃæ¤Î¼Ì¿¿¡¢¤«¤ï¤¤¤¤°ìËç¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤È¤ª²Û»Ò¤òÃçÎÉ¤¯Ê¬¤±¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£