全国高校サッカー選手権富山県大会は、あす準決勝が行われます。ベスト4まで進出している去年の覇者、龍谷富山高校は、今月、監督を一時的に解任していたことが分かりました。県大会開催中の異例の事態となりましたが、現在は復帰。新たな大物コーチを迎え、再スタートを切っています。



新たな大物コーチとは、サッカー元日本代表の岩政 大樹さん（43）です。





今月20日から臨時コーチとしてチームを指導しています。岩政さんは現役時代、鹿島アントラーズなどで活躍、その後、鹿島アントラーズのコーチ・監督を経て、今年8月まで北海道コンサドーレ札幌で監督を務めていました。龍谷富山高校によりますと、今月4日、サッカー部の保護者会で監督を務める男性教諭の解任を明らかにしたということです。現在は、監督に復帰しています。全国への出場権を争っている最中で異例の事態となりましたが、岩政コーチの投入でチームの強化に取り組んでいます。龍谷富山は 去年、創部21年目で初めて全国大会に出場しています。準決勝はあす、高岡スポーツコアで行われ、第1試合は2年ぶりの選手権出場を目指す富山第一と不二越工業が対戦。第2試合で2年連続の選手権出場を目指す龍谷富山が富山東と対戦します。YouTubeのKNB公式チャンネルでは、準決勝をライブ配信します。