グルメも楽しめると思う「福島県の温泉地」ランキング！ 2位「飯坂温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
山と海に囲まれた福島は、自然の恵みたっぷりの食材の宝庫。湯とともに、郷土料理や地元グルメが楽しめるのも温泉旅行の醍醐味（だいごみ）です。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う福島県の温泉地」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果】
100年前から親しまれている、熱い湯に浸けて作る名物土産「ラジウム玉子」も人気。円盤餃子やカレースパゲティ、福島産フルーツたっぷりのパフェといったご当地グルメも外せません。
回答者からは「円盤餃子と湯めぐり」（20代男性／埼玉県）、「福島の郷土料理を堪能できる」（40代男性／東京都）、「食べ歩きフードが多そうだったので」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
あんこう鍋や海の幸が豊富な懐石料理が自慢の温泉宿も多く、上質な癒しの時間を過ごせます。ふわふわの皮と自家製あんがマッチした温泉まんじゅうも絶品です。
回答コメントでは「新鮮な海の幸や地元食材を使った料理が豊富で、温泉と一緒に満喫できると思ったから」（30代女性／愛知県）、「海に近いので福島の海の幸を楽しめそう」（40代男性／大阪府）、「B級グルメや街歩きを楽しみながら、気軽に温泉と食を満喫したい方に特におすすめ」（40代男性／千葉県）などの声が集まりました。
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
