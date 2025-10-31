KANEBOの新・化粧水「ジェネレイティング エッセンシャルズ」で水滴るような肌へ

花王のグローバルプレステージブランド「KANEBO（カネボウ）」から、未来の肌を育む新化粧水『ジェネレイティング エッセンシャルズ』が登場します。赤ちゃんの肌を乾燥から守る“胎脂”の機能に着想を得た保湿成分「TAISHI™ Micro-Lipo*1」を初配合。肌のうるおいサイクルを支え、生命感あふれるみずみずしい肌へと導く1本です。2026年1月16日より全国の「KANEBO」取扱店にて発売予定♪

KANEBOの化粧水が導く“生命感あふれる肌”

『カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ』は、角層のすみずみまでうるおいを届ける美容化粧水。

花王独自の「全面浸透技術」を採用し、「TAISHI™ Micro-Lipo1」（保湿）との相乗効果で、肌を包み込むように均一にうるおいを届けます。

また、「健やかな美のサイクル」に着目した「ジェネレイティングコンプレックス3」（複合保湿成分）を配合し、乾燥によるくすみを防ぎながら、透明感とツヤに満ちた水滴るような肌へ導きます。

【シスレー】2025年ホリデーを彩る限定コレクション♡特別な香りと美の贈り物

胎脂着想の保湿成分×2段階浸透メソッド

この化粧水のキーは、「TAISHI™ Micro-Lipo1」。

赤ちゃんの肌を守る胎脂の働きに着想を得て開発された複合保湿成分で、肌をやさしく包み込みながらうるおいを長時間キープ。

さらに「2段階浸透感メソッド」により、朝晩のケアで42日間4続けることで、肌の内側から美しさを育みます。

ティートピアの香りをアクセントに、シトラス×グリーン×ウッディが調和した洗練のホワイトフローラルの香りも魅力です♡

KANEBO化粧水の価格・発売情報まとめ

カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ



価格：本体 13,200円（税込）／レフィル 12,650円（税込）

「生まれ変わりを繰り返す肌へ」というコンセプトのもと、絶えずうるおいが注ぎ続けられるよう設計された逸品です。

内容量：168mL

発売日：2026年1月16日

取扱店：全国のKANEBO取扱店（百貨店、専門店、オンラインショップなど）

*1 分岐脂肪酸（Ｃ10-40）コレステロールエステルズ、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド、DPG

未来を潤す、“希望”の一滴をあなたに

KANEBOが掲げる「美ではなく、希望を発信する」というブランドパーパス。その想いを体現した『ジェネレイティング エッセンシャルズ』は、肌も心も前向きに整えるような化粧水です。

日々のスキンケアで、生命感あふれるツヤと透明感を感じながら、自分らしい美しさを育ててみませんか？この冬、あなたの肌に“希望のうるおい”を♡