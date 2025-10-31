元HKT48の田中美久さんが、28日発売の『FLASH』（光文社）最新号で、表紙・巻頭・中面に登場しました。アイドルからグラビア、グラビアから女優へと進化し続ける田中さん。変わらぬ女神感で圧倒的な美貌を見せつけています。



【写真】つるん陶器肌の田中美久さん

表紙の田中さんは、淡いピンクのトップスを脱ぎ掛け、こちらを見つめる柔らかな表情が印象的です。誌面では、ベッドに横たわり、光沢のあるピンクのランジェリー姿でこちらを見上げるカットも。より強調された豊満なバストは必見です。



ピンクづくしのスタイリングで、透明感あふれる素肌、貫禄すら感じる美貌に目を奪われる豪華14ページ。グラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱しています。



【田中美久さんプロフィール】

たなかみく 24歳 2001年9月12日生まれ 熊本県出身 T151 B型 ニックネーム：みくりん 趣味：カラオケ、映画鑑賞 特技：フラフープ 2013年にHKT48の3期生として加入。2023年末に同グループを卒業。放送中ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で、丸藤萌歌役で出演。11月5日からASTRHYME RECORDSの第一弾楽曲『mote mote♡』が配信開始。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）、『ネタパレ』（フジテレビ系）、配信バラエティ『本日も絶体絶命。』（TikTok、Instagram、YouTube）の準レギュラーを務める。最新情報は、公式サイト（https://tanakamiku-fc.jp）、公式X（@ miku_monmon3939）、公式Instagram（@ mikumonmon_48）