【2025年11月の運勢】かに座（蟹座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のかに座（蟹座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、かに座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
成果を出して
・全体運
強運サイクルに入って、人生を底上げできるでしょう。やるべきことが明確で、片端から課題を片づけていけばいいのです。ただ、気を付けたいのは、周囲はあなたほどスムーズにはやれないということ。「忙しい」というグチさえも、需要があっていいね的な恨みを買いやすいので、余計なことは言わずに、黙々とやっていきましょう。適度なガス抜きができないのはつらいでしょうが、機密の保持も出来るし、自立心も養えて悪くない結果に着地します。
オフは、バリエーション豊かにいろいろやってみて。今週はスポーツ、来週は芸術鑑賞、その次は、セミナー受講とジャンルを変えることで、いい刺激が受けられそう。おしゃれは、足元から。靴の購入は開運に。
・社交運
スロー展開。「やろう」「行こう」がなかなか実現しないかも。口約束は話半分にして、あなたが主体で動くのがよさそう。「私はここでやるけれど、一緒にどう？」的な誘いがスマートでスムーズ。グループレジャーやビジネスも、足並みが揃いにくいはず。絶対に欠けて欲しくないメンバーは、水面下で口説いておくとよさそう。また、今いる人だけでやる決断もツキを呼びます。いない人、遅れて来る人は、自己責任で。あなたも遅刻は厳禁。
・恋愛運
恋は、成就へ。ハッキリしなかった関係もやっと形が見えてきそう。交際や共同生活、結婚に踏み切って。フリーの人は、クリエイティブな仕事をしている人に注目を。ただ、本人よりも周りにいる人とご縁がありそう。
ラッキーポイント……ダークオレンジ、ジャケット、バングル、動物園
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
かに座（6月22日〜7月22日生まれ）不言実行
成果を出して
・全体運
強運サイクルに入って、人生を底上げできるでしょう。やるべきことが明確で、片端から課題を片づけていけばいいのです。ただ、気を付けたいのは、周囲はあなたほどスムーズにはやれないということ。「忙しい」というグチさえも、需要があっていいね的な恨みを買いやすいので、余計なことは言わずに、黙々とやっていきましょう。適度なガス抜きができないのはつらいでしょうが、機密の保持も出来るし、自立心も養えて悪くない結果に着地します。
・社交運
スロー展開。「やろう」「行こう」がなかなか実現しないかも。口約束は話半分にして、あなたが主体で動くのがよさそう。「私はここでやるけれど、一緒にどう？」的な誘いがスマートでスムーズ。グループレジャーやビジネスも、足並みが揃いにくいはず。絶対に欠けて欲しくないメンバーは、水面下で口説いておくとよさそう。また、今いる人だけでやる決断もツキを呼びます。いない人、遅れて来る人は、自己責任で。あなたも遅刻は厳禁。
・恋愛運
恋は、成就へ。ハッキリしなかった関係もやっと形が見えてきそう。交際や共同生活、結婚に踏み切って。フリーの人は、クリエイティブな仕事をしている人に注目を。ただ、本人よりも周りにいる人とご縁がありそう。
ラッキーポイント……ダークオレンジ、ジャケット、バングル、動物園
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)