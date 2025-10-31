【2025年11月の運勢】しし座（獅子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のしし座（獅子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、しし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
軌道修正を
・全体運
乱れを正す1カ月です。このところ、自分の思いとは別の次元で物事が動いていくため、必死で対応し、つじつま合わせの連続になっていたはず。例えば、ワードロープにしても、急な寒さで適当に引っ張り出した服と夏服が混在しているような状態なのでは？ 出しっ放しの物、逆に、しまったままの品をあるべき場所に入れ替えて、生活のクオリティーを上げていきましょう。
いつか食べるつもりで買った夏の食材も、思い切って処分を。年を越しても手つかずのまま、ゴミになってしまうはず。整理整頓を心掛けることで、落ち込みやすい気分も自然に上向きになっていきます。健康は、冷えやすいので、対策をしっかりと。岩盤浴やサウナで上手に温活を。
・社交運
タイミングは、バッチリ。会いたい、話したいと思うと、相手も同じように感じてくれているようです。急な誘いや連絡も歓迎されるので、声をかけてみましょう。逆に、以前からの約束は気が重くなりやすいみたい。前後に別の用事をくっつけて、ドタキャンを防いで。行けば、意外にも楽しいはず。おしゃれは、白を取り入れると今の気分にピッタリ合います。オフは、家族サービスを。旅行に出かけたり、親孝行したりがい思い出に。
・恋愛運
恋は、互いに足らない部分をカバーしあっていきましょう。「これはやっておくから、代わりにあれをお願い」的に頼んでしまえば、心理的な負担も軽くなっていくはず。デートは、ファミリー向けスポットに癒しが。
ラッキーポイント……シルバー、トートバック、サンドイッチ、屋内アトラクション
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
しし座（7月23日〜8月22日生まれ）基本に戻って
軌道修正を
・全体運
乱れを正す1カ月です。このところ、自分の思いとは別の次元で物事が動いていくため、必死で対応し、つじつま合わせの連続になっていたはず。例えば、ワードロープにしても、急な寒さで適当に引っ張り出した服と夏服が混在しているような状態なのでは？ 出しっ放しの物、逆に、しまったままの品をあるべき場所に入れ替えて、生活のクオリティーを上げていきましょう。
・社交運
タイミングは、バッチリ。会いたい、話したいと思うと、相手も同じように感じてくれているようです。急な誘いや連絡も歓迎されるので、声をかけてみましょう。逆に、以前からの約束は気が重くなりやすいみたい。前後に別の用事をくっつけて、ドタキャンを防いで。行けば、意外にも楽しいはず。おしゃれは、白を取り入れると今の気分にピッタリ合います。オフは、家族サービスを。旅行に出かけたり、親孝行したりがい思い出に。
・恋愛運
恋は、互いに足らない部分をカバーしあっていきましょう。「これはやっておくから、代わりにあれをお願い」的に頼んでしまえば、心理的な負担も軽くなっていくはず。デートは、ファミリー向けスポットに癒しが。
ラッキーポイント……シルバー、トートバック、サンドイッチ、屋内アトラクション
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)