Photo: SOW

街を歩いていると、最近やたらと“スニーカーローファー”を見かけます。ローファーの上品さとスニーカーの気楽さを掛け合わせた新ジャンルとして注目を集めていますが、いざ探すと意外に高い。軽い気持ちで試すには少し勇気がいります。

そんなとき、「まず一足目」としておすすめしたいのが、VANS（ヴァンズ）の「スケート ローファー」（税込1万1000円）です。

“ローファー顔”だけど、履き心地はちゃんとスケシュー

Photo: SOW

アッパーはスウェード素材で、ローファーのようなきちんと感があります。一方でソールはVANSのスケート仕様。グリップ力の高いワッフルソールを採用しており、街歩きでも安定感は抜群です。

Photo: SOW

見た目はスマートなのに、足を動かすとしっかり“スニーカー”。そのギャップこそ、このモデルのいちばんの魅力です。

手に取りやすい価格帯にも注目

Photo: SOW

ここ最近、各ブランドがスニーカーローファーを出していますが、価格帯はおおむね2万〜3万円台。一方で、こちらは1万円代前半で手に入ります。品質と履き心地を考えれば、正直かなり良心的。スニーカーローファー入門としてはこれ以上ない選択肢でしょう。

Photo: SOW 写真のBROWN/BLACKのほか、INCENSE/BLACK、BLACK/BLACKをラインナップ

購入したカラーは秋らしいBROWN/BLACKを選択。ソールが真っ黒なので、カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、素足でもソックスでもサマになります。ミニマルなのに大人っぽい、絶妙な立ち位置のデザインです。

気軽にローファースタイルが楽しめる

Photo: SOW

“スケートシューズとしても使えるローファー”と聞くと少し不思議に思うかもしれませんが、実際に履くとその意味がわかります。しっかりホールドされるのに、軽快で柔らかい。歩くたびに「これで十分だな」と感じられるはずです。

トレンドを取り入れたいけど、肩肘張りたくない。そんな人にこそ、VANSのローファーをおすすめします。