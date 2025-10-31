【2025年11月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
・全体運
1つのきっかけが次の幸運につながっていきます。たまたま、その場に居合わせたから楽しい計画に参加できたり、1冊の本からもっと知りたいことが見つかったりするでしょう。ロールプレイングゲームのように、手掛かりを拾いながら進むと、思いがけない出会いや発見がありそうです。仕事は、アレンジを。あなたなりの工夫や付け足しが役立ち、喜ばれるでしょう。
発想力を高めるために、最新のコンテンツに触れていくのはよい考え。映画やドラマ、デジタルアートなど、アンテナを広げておきましょう。中旬以降は、水星逆行期に入り、交通トラブルなどに巻き込まれやすくなります。時間の余裕を持って行動を。20日前後のうっかりミスにも気を付けて。
・社交運
コミュニケーションが活発になって、刺激的な出会いがありそう。「そんな考え方、やり方があるのか！」と目からウロコが落ちることも。人の話を聞ける場所に足を運んでみましょう。カウンター式のお店や勉強会、セミナー会場に幸運が待っています。おしゃれは、ジャケットコーデで知的にまとめて。交渉力も高まって、何かと有利な展開に。オフは、流行をチェック。話題のイベントやキャンペーンに乗ってみると、楽しめそう。
・恋愛運
恋は、気持ちが通じやすくなっています。気を付けたいのは、倦怠感や嫌悪感もバッチリ伝わってしまうこと。言わずに済ませずに、優しい言い方で改善案を提案していきましょう。出会いは豊作。マッチングも有望です。
ラッキーポイント……ハニーイエロー、イヤカフ、デニム、周遊チケット
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）幸せはリンク中
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
