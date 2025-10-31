【2025年11月の運勢】おひつじ座（牡羊座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のおひつじ座（牡羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おひつじ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
“今”を楽しむ
・全体運
おひつじ座さんは、早熟な星座。若くして頭角を現し、周囲の期待を一身に集めてきたはず。自分は特別で、選ばれし存在という自負があります。けれど、成長に伴い、他の星座生まれの人も力をつけて追い上げてくるため、常にトップを走らなければならないというプレッシャーに晒されることに。全戦全勝というわけにはいかなくても、せめて勝ち越しでいたい、そんな縛りを持っているでしょう。
11月は、戦士の休日を。急がない、焦らない、あえてとどまるスタイルで。足元に咲く花に目を止めるようなリズムで暮らしていくと、心と体が調和して、グッとラクになるはず。先へ進むよりも、奥行きを探るようなスタイルで。オフも、再訪に新しい発見がありそう。
・社交運
ご縁の変わり目。あなたを取り巻く環境、顔ぶれが大きく入れ替わりそう。思いがけない連絡が入って、旧交が復活したり、紹介やツテで憧れの人とつながれたりするでしょう。場合によってはあなた自身が現状に見切りをつけて、次へ進む場合も。“止まる流れ”の中での変化は、向かった先での時間を緩めてくれるはず。ゆっくりと場になじんでいくイメージでいるとうまくやれます。買い物は、リセール、リサイクルに注目を。出物がありそう。
・恋愛運
恋は、密度濃く。今デートしたばかりなのに、SNSでつながる的な重ね方が、絆を強めます。愛をこめて黙って相手を見つめる、見守る……、そんなアクションも不思議と響きそう。濃いめに、でも、引きはあっさりと。
ラッキーポイント……ダークグレイ、タートルネック、大ぶりなアクセサリー、博物館
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
