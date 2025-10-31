【2025年11月の運勢】おうし座（牡牛座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のおうし座（牡牛座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おうし座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
社交性豊かに輪に入って
・全体運
人間関係が活性化し、華やぎが戻ってきます。誘いが増えて、忙しくなるでしょう。八方美人で、みんなと分け隔てなく付き合っていくとよさそう。ただ、流れに任せるままでやっていくと、時間もお金も消えていくことに。週の半分は最初にブロックをかけて、自分の時間を確保しておきましょう。約束を年明けに持って行くのも案外よい結果に。
仕事は、マメな確認で意思疎通を図っていきましょう。手間がかかっても、ズレを予防していくやり方は、歓迎されるでしょう。オフは、一人では行きづらい場所を制覇して。あなたと同じように、気になっているけれど、きっかけがなかったという人が現れるはず。買い物は、異性の助言が有効。スタッフも活用して。
・社交運
人気が高まって、多方面から情報とチャンスが集まってきます。やったことがなくても、強く誘われたら、チャレンジをしてみましょう。手取り足取り教えてくれる優秀なガイドつきで、未知が既知に変わっていくでしょう。その日出会う人に合わせて、おしゃれのテイストを変えてみるのもよい考え。相手の好みに寄せていくことで、会話も大いに弾みそう。また、口コミも試す価値が。「よかったよ」は、鮮度が大事。時間を置かずに実践を。
・恋愛運
恋はモテ期へ。ストレートなアプローチ、曖昧な思わせぶりなど、いろいろな求愛を受けるでしょう。感覚を研ぎ澄ませて、好ましいと感じるかどうかで選びましょう。条件とルックスよりも、波長が決め手になるはず。
ラッキーポイント……ロイヤルブルー、ストール、ペアシート、ミュージアムショップ
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
