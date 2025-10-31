【2025年11月の運勢】ふたご座（双子座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2025年11月のふたご座（双子座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、ふたご座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
先回りとフォローで
・全体運
持ち前の分析力と対応力を生かせそう。あちこちで話がクラッシュし、事故が起こりやすく、アフターケアに追われるでしょう。「何やってくれちゃっているの？」という感じ。でも、これ、攻略が難しいゲームと考えると、がぜん燃えてきませんか？ 普通ならピンチを回避出来ずに終わるところを、あなたのスペックを持って取り組めば、上手に回避ができるはず。
いつも以上に細かく気配り、心配りでチェックを入れつつ、弱そう、手が回っていなさそうな部分は、頼まれる前に補強をして、全体を理想の形に仕上げていきましょう。トラブル対策がうまくなって、最強のステップアップができるはず。ストレス解消には、行きつけを作るのが一番。寄り道を。
・社交運
人の自由さ、可能性に気付きそう。「あの話をこう取るんだ！」という新鮮な驚きや発見があるでしょう。同じ言語を使っているはずなのに、解釈違いが起こるのです。でも、これ、怒ったり、蔑んだりしても仕方がないこと。いろいろな人がいると人間観察に切り替えて楽しんで。約束も、気楽に変更がかかるでしょう。外したくない予定は、1人でも動ける仕組みを作っておくとよさそう。会いたい人ではなく、会える人との関係を大事にどうぞ。
・恋愛運
恋は、取り扱いが難しい時。あなたは、聞いてほしい。相手はわずらわされたくない。スタンツの違いがケンカや別離につながりかねません。「ムシャクシャするから、パーッと遊びたい」で、お出かけデートで発散を。
ラッキーポイント……サックスブルー、ベジファースト、健康診断、プルオーバー
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）腕の見せ所
先回りとフォローで
・全体運
持ち前の分析力と対応力を生かせそう。あちこちで話がクラッシュし、事故が起こりやすく、アフターケアに追われるでしょう。「何やってくれちゃっているの？」という感じ。でも、これ、攻略が難しいゲームと考えると、がぜん燃えてきませんか？ 普通ならピンチを回避出来ずに終わるところを、あなたのスペックを持って取り組めば、上手に回避ができるはず。
・社交運
人の自由さ、可能性に気付きそう。「あの話をこう取るんだ！」という新鮮な驚きや発見があるでしょう。同じ言語を使っているはずなのに、解釈違いが起こるのです。でも、これ、怒ったり、蔑んだりしても仕方がないこと。いろいろな人がいると人間観察に切り替えて楽しんで。約束も、気楽に変更がかかるでしょう。外したくない予定は、1人でも動ける仕組みを作っておくとよさそう。会いたい人ではなく、会える人との関係を大事にどうぞ。
・恋愛運
恋は、取り扱いが難しい時。あなたは、聞いてほしい。相手はわずらわされたくない。スタンツの違いがケンカや別離につながりかねません。「ムシャクシャするから、パーッと遊びたい」で、お出かけデートで発散を。
ラッキーポイント……サックスブルー、ベジファースト、健康診断、プルオーバー
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)