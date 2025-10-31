「中丸の話をしすぎたか」よにのちゃんねる、チャンネル初の“深刻な事態”を報告「風磨のせいじゃないよ」の声も
二宮和也さん、中丸雄一さん、山田涼介さん、菊池風磨さんの4人からなるYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」は10月29日、投稿を更新。『【緊急!!】かなり深刻な、、日』と題した動画を公開しました。
その緊急事態とは、「チャンネル開設以来初、チャンネル登録者数が減少している」こと。過去28日間で1167人減少しており、その原因を菊地さんは「やっぱアレかなぁ…中丸の話をしすぎたか？」と分析。さらに菊地さんは、自身のInstagramのフォロワー数も「めっちゃ減っている」そうで、「よにのちゃんねる」登録者数の減少は「オレのせいか？」とも…。
コメントでは「世間がこのチャンネルのありがたさに麻痺しすぎてる､､､」「492万人もいるのに約1100人さえも見逃さないの素敵」「めちゃくちゃヘビーユーザーだったのにチャンネル登録してないことに気づいて今登録いたしました」「1100人のうちの一人は私です！ ごめんなさい 。社用の携帯で登録してましたが転職し返却してしまいました」「マイナスの報告を重大発表するのおもろ笑」「ふうまのせいじゃないよ笑笑」との声が寄せられています。
「よにのちゃんねる」は、「乃木坂配信中」「杏 / anne TOKYO」「佐藤健 / Satoh Takeru」「かまいたちチャンネル」など、さまざまなジャンルの14組の人気チャンネルの中でトップバッターを飾ります。気になる人はぜひチェックしてみてください！
「一人減ったこと」の1000倍深刻な緊急事態？「チャンネル開設以来、最大級の緊急事態」を報告すると言う二宮さんに「（よにのメンバーが）一人減ったことよりも？」と問う山田さん。二宮さんは、今回の事態は「一人減ったことの1000倍深刻」だと言い切ります。
今後は4人の動画や山田家解禁も？ただ、各動画の視聴回数や高評価が少なくなったわけではなく、今後はお蔵入りした中丸さんとの4人の動画を公開するかを審議したり、過去に視聴回数が840万回を超えた動画にならって山田さんの家を解禁するかなど、登録者数回復のためにいろいろと策を練るそうです。
YouTube初企画『YouTube おちゃのまスペシャル』に登場！YouTube初の試みとなる『YouTube おちゃのまスペシャル』が11月1日から14日まで開催され、期間中は毎晩21時にYouTubeの人気チャンネルによる撮り下ろし特別コンテンツがプレミア公開されます。
