Travis Japan¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù½é²óTÈ×¤ÎÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¾ÜºÙ¡õ¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¸ø³«
¡¡Travis Japan¤¬¡¢12·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¡Çs travelers¡Ù¤Î½é²óTÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ç¡¢çõ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¤Ë¾è¤Ã¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê»þÂå¤È²»³Ú¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡¢¡ÈÄ°¤¯¥¿¥¤¥à¥Þ¥·ー¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡£½é²óTÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯1¤Ë¤ÏÂ¾·ÁÂÖÆ±ÍÍ2025Ç¯3·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥À¥Ö¥ëA¥µ¥¤¥ÉCD¥·¥ó¥°¥ë¡ØSay I do / Tokyo Crazy Night¡Ù¡¢4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖWould You Like One?¡×¤ò¡¢6·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤â´Þ¤à7¿ÍÂ·¤Ã¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¡ÈCompleted ver.¡É¤È¤·¤ÆºÆ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥êー¥É³Ú¶Ê¡ÖDisco Baby¡×¤Ê¤ÉÁ´15¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®Ãæ¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖDisco Baby¡×¤ÎMV¡ÖDisco Baby -Video Clip-¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢MV¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¡ÖDisco Baby -Behind the scenes-¡×¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¡ÖDisco Baby-Dance in LA-¡×¤È¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥È¥é¥¸¥ã BBQ in LA¡Ù¤ÎÁ´4¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TÈ×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥·ー¥È¡¢¥È¥ì¥«7¼ï¥»¥Ã¥È¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
