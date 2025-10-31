「ゴディバ」にディズニー『ファンタジア』コレクションが登場！

　「ゴディバ」は、ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』の世界観を表現した「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」を、全国の「ゴディバショップ」や「GODIVA cafe」、オンラインショップで順次発売する。

【写真】バッグセットやチャームセットも！　コレクション一覧

■ミッキーアイコンの限定チョコをIN

　今回登場する「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」は、“Wish your happiness”をテーマに、ミッキーマウスの魔法によって導かれるキラキラと輝く幻想的な『ファンタジア』の世界観をイメージしたコレクション。

　ラインナップは全11アイテムで、ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコを詰め合わせたアソートメントのほか、チャームやショッピングバッグがついたセットや、Gキューブ缶、焼き菓子の詰め合わせなど、ギフトにもぴったりな商品が並ぶ。

　また、毎日1つずつ楽しめる「8days カウントダウンカレンダー」も用意。扉の中にチョコやピンバッジが隠されており、開くたびに『ファンタジア』の物語を感じられる。

　さらに同日から、ベルギー産カカオ72％のダークチョコを贅沢に使用した「リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー」も発売。チョコクランチやソースを重ねた濃厚な一杯は、『ファンタジア』モチーフのスリーブ付きで提供されるほか、「タンブラーセット」も数量限定販売される予定だ。