ゴディバ×『ファンタジア』がコラボ！ バッグ付きアソートや“限定ショコリキサー”など展開
「ゴディバ」は、ディズニーアニメーション映画『ファンタジア』の世界観を表現した「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」を、全国の「ゴディバショップ」や「GODIVA cafe」、オンラインショップで順次発売する。
【写真】バッグセットやチャームセットも！ コレクション一覧
■ミッキーアイコンの限定チョコをIN
今回登場する「ゴディバ『ファンタジア』コレクション」は、“Wish your happiness”をテーマに、ミッキーマウスの魔法によって導かれるキラキラと輝く幻想的な『ファンタジア』の世界観をイメージしたコレクション。
ラインナップは全11アイテムで、ミッキーアイコンをかたどった3種類の限定チョコを詰め合わせたアソートメントのほか、チャームやショッピングバッグがついたセットや、Gキューブ缶、焼き菓子の詰め合わせなど、ギフトにもぴったりな商品が並ぶ。
また、毎日1つずつ楽しめる「8days カウントダウンカレンダー」も用意。扉の中にチョコやピンバッジが隠されており、開くたびに『ファンタジア』の物語を感じられる。
さらに同日から、ベルギー産カカオ72％のダークチョコを贅沢に使用した「リッチダークショコラ ブラウニー ショコリキサー」も発売。チョコクランチやソースを重ねた濃厚な一杯は、『ファンタジア』モチーフのスリーブ付きで提供されるほか、「タンブラーセット」も数量限定販売される予定だ。
