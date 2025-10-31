【特集】柏崎で86年 中越沖地震で被災も経験…「はさみの音も心地いい」常連客と歩み続ける理容院【この町で～愛される老舗～｜新潟】
柏崎市で3代続く理容院。18年前に発生した中越沖地震での被災を乗り越え、常連客と共に歩み続ける店主の思いを取材しました。
JR東柏崎駅近くの住宅街にある理容院『ヘアーサロン ツバサ』。
祖父の代から86年続いています。
3代目の永井敏明さん(58)と妻・直美さん(56)。敏明さんが10年ほど前に店を継ぎ、現在は母・高子さん(78)とともに家族3人で店を営んでいます。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「(店内は)落ち着いた感じを出し、パーティションを取り入れることでプライベート感を出すことにこだわった。」
理容院は、椅子同士の距離が近いものが一般的ですが、個室のようになっていることで常連客は落ち着いた空間で会話を楽しめます。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「車に乗るのが好きだからどこか遊びに行ったと思ったけど、全然行っていない？」
■客
「奥只見のシルバーラインが好きだから。」
主に50～70代の地元の男性客が通い、常連客から受けたオーダーも記憶しています。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「長さはどういたしましょう。」
■3カ月ぶりに来店した客
「この前と同じくらい。」
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「短めでしたよね。前髪も短めで。」
お客さんの毛量やオーダーに合わせて、6種類のはさみや3種類のくしを使い分けます。敏明さんは、サイドや襟足を刈り上げるフェードカットなど、ショートスタイルが得意だといいます。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「お客様はここの生え方が前に入っているので、伸びてくると非常に気になるところだと思うので、ここは短めにカット。家で手入れがしやすいように、できるだけ角を落とすようなカットにした。」
敏明さんが理容学校時代から約40年にわたり使い続ける道具も－
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「すきばさみは愛着があって、いま58歳ですけど18歳から使っているので長く使っている。なじみがあり手にしっくりくる。」
■通って35年以上 80代の客
「はさみの音も心地よく聞こえてくる。顔ぞりからその後の作業は眠っているぐらいゆったりしている。」
■通って40年以上 60代の客
「(Q.オーダーは？)さっぱりと。髪の毛が伸びると、はねてくるから。(Q.魅力は？)気軽に入れる。(髪の毛が)引っかかることもないし気持ちがいいし信頼しているから。」
1939年(昭和14年)に祖父・雪雄さんが同じ町内に『ツバサ理容院』として創業。
その後、父・紀一さん(85)が店を継ぎました。
■ヘアーサロン ツバサ2代目 永井紀一さん
「支払ってもらう料金に対して、それ以上の満足度を提供できればと、その気持ちだけは忘れないで一生懸命やってきた。それが長く続いている一番のもとではと思う。」
敏明さんは東京の理容院で5年間修業を積んだ後、1990年ごろから紀一さんらとともに店を支えてきました。
■ヘアーサロン ツバサ2代目 永井紀一さん
「私の代で途絶えないで続けていけると思ったときは、ものすごくうれしかった。」
■母・高子さん
「私たちがしていたことをそのまま引き継いでくれて、自分の新しいお客さんを作って頑張っていることが一番うれしい。」
地元に根差し、常連客からも愛されてきました。
しかし、2007年7月に発生した中越沖地震で状況が一変･･･
柏崎市は最大震度6強を観測し、店は全壊。
JR東柏崎駅近くの住宅街にある理容院『ヘアーサロン ツバサ』。
祖父の代から86年続いています。
3代目の永井敏明さん(58)と妻・直美さん(56)。敏明さんが10年ほど前に店を継ぎ、現在は母・高子さん(78)とともに家族3人で店を営んでいます。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「(店内は)落ち着いた感じを出し、パーティションを取り入れることでプライベート感を出すことにこだわった。」
理容院は、椅子同士の距離が近いものが一般的ですが、個室のようになっていることで常連客は落ち着いた空間で会話を楽しめます。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「車に乗るのが好きだからどこか遊びに行ったと思ったけど、全然行っていない？」
■客
「奥只見のシルバーラインが好きだから。」
主に50～70代の地元の男性客が通い、常連客から受けたオーダーも記憶しています。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「長さはどういたしましょう。」
■3カ月ぶりに来店した客
「この前と同じくらい。」
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「短めでしたよね。前髪も短めで。」
お客さんの毛量やオーダーに合わせて、6種類のはさみや3種類のくしを使い分けます。敏明さんは、サイドや襟足を刈り上げるフェードカットなど、ショートスタイルが得意だといいます。
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「お客様はここの生え方が前に入っているので、伸びてくると非常に気になるところだと思うので、ここは短めにカット。家で手入れがしやすいように、できるだけ角を落とすようなカットにした。」
敏明さんが理容学校時代から約40年にわたり使い続ける道具も－
■ヘアーサロン ツバサ3代目 永井敏明さん
「すきばさみは愛着があって、いま58歳ですけど18歳から使っているので長く使っている。なじみがあり手にしっくりくる。」
■通って35年以上 80代の客
「はさみの音も心地よく聞こえてくる。顔ぞりからその後の作業は眠っているぐらいゆったりしている。」
■通って40年以上 60代の客
「(Q.オーダーは？)さっぱりと。髪の毛が伸びると、はねてくるから。(Q.魅力は？)気軽に入れる。(髪の毛が)引っかかることもないし気持ちがいいし信頼しているから。」
1939年(昭和14年)に祖父・雪雄さんが同じ町内に『ツバサ理容院』として創業。
その後、父・紀一さん(85)が店を継ぎました。
■ヘアーサロン ツバサ2代目 永井紀一さん
「支払ってもらう料金に対して、それ以上の満足度を提供できればと、その気持ちだけは忘れないで一生懸命やってきた。それが長く続いている一番のもとではと思う。」
敏明さんは東京の理容院で5年間修業を積んだ後、1990年ごろから紀一さんらとともに店を支えてきました。
■ヘアーサロン ツバサ2代目 永井紀一さん
「私の代で途絶えないで続けていけると思ったときは、ものすごくうれしかった。」
■母・高子さん
「私たちがしていたことをそのまま引き継いでくれて、自分の新しいお客さんを作って頑張っていることが一番うれしい。」
地元に根差し、常連客からも愛されてきました。
しかし、2007年7月に発生した中越沖地震で状況が一変･･･
柏崎市は最大震度6強を観測し、店は全壊。