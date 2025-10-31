30日、石川県白山市で出没したクマに対し、自治体の判断で発砲が可能となる「緊急銃猟」が、石川県内で初めて実施されました。住民の避難などに課題は無かったのでしょうか。現地を取材しました。

30日夕方、石川県白山市で捕獲隊の発砲により、体長約1メートルの成獣のクマ1頭が、駆除されました。



石川県内で初めてとなる「緊急銃猟」です。



クマを撮影した住民は…

撮影した住民：

「あの奥の柵の、手前の右の木の下あたりですわ。あの辺にいました」「ポリポリポリポリ、音がするんで、最初、イノシシかなって思って見たら色が黒いし、クマだと、クマはもう、ほとんど食うのに一生懸命になって」

クマが出没したのは、クルミやクリの木が数多くある白山市内の山間部。



住宅が立ち並ぶエリアの、数十メートル先にある裏山です。



河合 紗花 記者：

「白山市内の民家のすぐそば。この裏手の斜面で、クマの駆除が行われたということです」

緊急銃猟は…



クマが日常生活圏に侵入した場合や、銃猟によって生命に危害が及ぶ恐れがないなど、4つの条件全てを満たした場合、自治体の判断で実施されます。

30日は、午後3時過ぎに住民からの通報。



約30分後には交通規制のほか、有線放送や拡声器で外出禁止を呼び掛け…



午後4時過ぎ、市長が緊急銃猟を許可、ハンターが発砲しクマを駆除しました。



ただ、付近の住民からはこんな不安の声も…

付近の住民：

「やたらとやっぱり、やってほしくはないよね。(住民に)直接の被害が及ぶ場合は判断しなければ」



今回、緊急銃猟に至った理由について、白山市の田村市長は…



白山市・田村 敏和 市長：

「今回、たまたまクマのいる背景側が山側でしたので、住宅地への弾の跳ね返りもないことも、警察とも確認して判断しました。特に、住宅の多い場所になりますと判断が難しい。麻酔銃という使い方も出てくるかもしれない。その都度、安全確保を判断したい」

一方、石川県能美市内でも、クマの出没が相次いでいます。



民家の庭に残るクマの足跡。

30日、散歩中に目撃した人は…



クマを目撃した住民：

「目が合った時に、クマは大きな声で、シーというような唸り声を上げました」

その後、突進しようとしたクマから逃げ、近くの車庫に隠れたといいます。



クマを目撃した人：

「いや本当にもう、ああ、終わりかな、こんなところで死にたくないなっていうか。もう、なんとか逃げなきゃいけない、この2つですね」



夜になってからも、クマは別の民家の前に現れ、その後、姿をくらましました。

もはや“災害”ともいわれるクマの出没。



石川県内でも、これまでにない対応が求められています。