¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤¬£³£±Æü¡¢¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¶âÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¤¨¤ó¤¬¤ï¡×¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£²£·Æü¡¢¶ÌÂÞ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë£Â£Ó¡½£Ô£Â£Ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä®Ãæ²Ú¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ÎÎÁÍý¤ò¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡££²£·Æü¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤ÎÄ®Ãæ²Ú¤Ç£²¿Í¤Ï¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÂÞ¤¬¡Ö¤¢¤ì¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©¡¡¡ØÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡Ù¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³°»³·ÃÍý¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×¤È²óÅú¡£¶ÌÂÞ¤Ï¡Ö°û¤à¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Èà½÷¡£¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¡¢¶ÌÂÞ¤Ï³ÑÅÄ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤º¤Ã¤È¡¢£²¸®¡¢¤ª¼ò°û¤ó¤À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Ä®Ãæ²Ú¤Ç¡£Èà½÷¤Ï¤Í¡¢Á´Éô¥ª¥ì¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬¤¿¤È¤¨¤Ð¤µ¡¢¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤µ¡¢¥°¡¼¥Ã¤È°û¤ó¤Ç¡¢È¾Ê¬¤°¤é¤¤°û¤ó¤ÇÃÖ¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤½¤·¤¿¤é¡¢³ÑÅÄ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç»ß¤á¤ë¡×¤È¶ÌÂÞ¤ÏÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³°»³¥¢¥Ê¤¬¡Ö¶Ì¤µ¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥¿¥ê¹ç¤ï¤»¤ë¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½ÀÆ»³¦¤Î¤µ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾å²¼¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ä¡¼¤Î¤¬¡£¤¢¤Ã¡¢¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤ë¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤Ï¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡³°»³¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥Ù¥ë¤ò¾å¤Ë¤·¤Æ¤Í¡£¥Ó¡¼¥ë¤â¤Í¡×¤È¡¢ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ÎÃí¤®Êý¤Ë¤â´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢¶ÌÂÞ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤Þ¤¢¥¿¥Æ¼Ò²ñ¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤Ç¡£¥ª¥ì¤Ï¥Û¥ó¥È¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£