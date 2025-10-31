11月1日から、全国の警察による指名手配容疑者の捜査強化月間が始まります。

2022年に、大分県別府市で2人が死傷したひき逃げ事件も対象となっていて。県警は31日、別府駅前などで八田與一容疑者に関する情報提供を呼び掛けました。

JR別府駅前

この事件は2022年6月、別府市の交差点でバイクに乗っていた大学生2人が車に追突され死傷したものです。

警察庁は現場から逃走した八田與一容疑者を道路交通法違反のひき逃げの疑いで2023年、重要指名手配に指定。また2025年6月、県警は殺人と殺人未遂の容疑を新たに追加し、捜査を続けています。

JR別府駅前

こうした中、11月1日から始まる指名手配容疑者の捜査強化月間を前に、県警は別府駅前など県内17か所でチラシやティッシュを配り情報提供を呼び掛けました。

◆県警捜査1課 松尾茂郎次席

「1日も早く被疑者を検挙したいと考えているので皆さんの協力も仰ぎながらやっていきたい」

県警には9月末までに1万1292件の情報が寄せられていて今後、通常の捜査とともに広報活動などにも力を入れていくということです。