欧州株　軟調　週末控えて調整圧力
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100　 9717.07（-42.99　-0.44%）
独ＤＡＸ　　23985.61（-133.28　-0.55%）
仏ＣＡＣ40　 8127.39（-29.90　-0.36%）
スイスＳＭＩ　 12258.06（-51.57　-0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47670.00（-7.00　-0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6899.25（+43.75　+0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　26180.50（+297.75　+1.15%）