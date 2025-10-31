欧州株 軟調 週末控えて調整圧力
欧州株 軟調 週末控えて調整圧力
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 9717.07（-42.99 -0.44%）
独ＤＡＸ 23985.61（-133.28 -0.55%）
仏ＣＡＣ40 8127.39（-29.90 -0.36%）
スイスＳＭＩ 12258.06（-51.57 -0.42%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47670.00（-7.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6899.25（+43.75 +0.64%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 26180.50（+297.75 +1.15%）
