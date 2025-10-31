のん、素直すぎるトークに赤面 “てっぺん”の向こうに待つのは「お布団」
俳優の吉永小百合、のんが10月31日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】美脚チラリ⋯清楚なワンピで登場したのん
本作は、1975年5月16日、日本時間午後4時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を描くヒューマンドラマ。その歴史的快挙を含め、田部井さんの挑戦と軌跡をつづった著書『人生、山あり“時々”谷あり』を原案に映画化された。
主人公・多部純子を演じるのは吉永、その青年期をのんが演じる。イベントでは、「てっぺんの向こうにあるのは？」というトークが行われた。佐藤浩市は「てっぺん」、天海祐希は「自分」とカッコよくトークしていた中で、のんの回答は「お布団」だった。のんは「一生懸命自分が頑張ってお仕事したりとか、日々生活したり生きてく中で、毎日お家帰ったらお布団に帰って、いっぱい寝て、3度寝くらいするぞっていう気概で頑張ってるんです。もちろん家族だったり仲間だったり、大事な人からいろいろもらって生きているんですけども、真っ先に思い浮かんだのがお布団だったので直感を信じて…」と理由を説明。ふんわりトークで会場には笑いが。佐藤は「俺や天海が言ったことはどうなるんだよ」と苦笑いでツッコミを入れると、のんは「失敗したと思って…」と照れ笑いを浮かべていた。
舞台あいさつには、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずき、阪本順治監督も参加した。
【全身ショット】美脚チラリ⋯清楚なワンピで登場したのん
本作は、1975年5月16日、日本時間午後4時30分、女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんの半生を描くヒューマンドラマ。その歴史的快挙を含め、田部井さんの挑戦と軌跡をつづった著書『人生、山あり“時々”谷あり』を原案に映画化された。
舞台あいさつには、木村文乃、若葉竜也、工藤阿須加、茅島みずき、阪本順治監督も参加した。