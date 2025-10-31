通算203勝を挙げた巨人V9時代のエースで、巨人監督も務めた堀内恒夫さん（77）が31日、自身のブログを更新。前日30日にソフトバンクの日本一決定で終了した日本シリーズにおいて、初戦を白星で飾りながら第2戦から4連敗して敗れた阪神の戦いぶりについて言及した。

「日本シリーズの戦い方」のタイトルでエントリー。「福岡ソフトバンクホークス日本一おめでとう！」とまずは5年ぶり12度目の日本一を達成したソフトバンクを祝福した。

だが、阪神については物申したいことが。短期決戦、特に日本シリーズでは「気をてらったことをしてはいけない」と堀内さん。

「するとやられる。流れが変わる。日本シリーズ1戦目、阪神らしいいい勝ち方をした。このままの勢いで勝つかもしれん。そう思うほどだった。しかし、阪神は2戦目の先発にデュプランティエをもってきた。なぜだ。彼は8月9日以来1回も投げていないのだ」と続けた。

さらに「順当にいけば俺は才木だと思った」とした上で「投げられない理由があったのかもしれない。そうだとしても阪神はピッチャーに困っていないんだから他に投げられる良い先発がいただろうに。結果、デュプランティエは1、2回を投げて7失点。これで流れが一気に変わる。そう思った」と残念がった。

それでも「これだけは言っておきたい」とし、「ソフトバンクの日本一が決まった後、阪神の選手の『力の差を感じた』というコメントが目に留まった。差なんてないさ。互角の戦いでしたよ」と虎戦士たちをねぎらった堀内さん。

最後は「ソフトバンクもタイガースもいい試合をありがとう！そしてお疲れさまでした！」と愛情たっぷりに球界の後輩たちへエールを送って締めくくった。