富山県はイネを育てるための種になる「種もみ」の全国有数の産地です。その種もみ生産に取り組む農家への支援を求め、県内有数の生産地である砺波市やJAの関係者らが県に要望しました。



佐藤副知事に要望を行ったのは、砺波市の夏野市長やJAとなみ野の土田組合長らです。



コメ作りに欠かせないイネの元となる「種もみ」。富山県は、全国有数の産地で、県外向けに生産を委託される種もみでは、全国のおよそ6割を富山で生産しています。





国は、安定供給体制の構築を目指し、新たに生産に取り組む種もみ農家に対して10アールあたり2万円を支給するとしています。これに対し、要望では、すでに生産に取り組む農家にも支援の充実を働きかけるよう求めました。種もみは、他の品種の混入が許されず、厳格な管理が必要なことから、容易に始められるものではないとしています。JAとなみ野 土田英雄組合長「新規の参入も大事かもしれませんが、今現在でも要望にお応えできないというような状況がありますので。ぜひこの産地の育成といいますかね、しっかりとした種もみを作れるように県として力を入れてもらいたい」また、種もみ用の田んぼにも転作の割り当てがあり、田んぼがあるにもかかわらず種もみを作れない現状についても改善を求めました。砺波市 夏野市長「種もみも、販売と同じ形の転作の枠の中に入っているので、それではどうなんですかと。それを外せば、もしくは別枠にすれば、新規のリスクを冒してやるよりもいいんじゃないですかという、そういった提案なわけです」