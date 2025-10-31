【騒然】会社の倉庫にクマが侵入 緊急銃猟で捕獲 5時間にわたり閉じこもる 白昼の阿賀野市で物々しい雰囲気に《新潟》
31日、阿賀野市の建設会社の倉庫にクマ1頭が侵入しました。クマは麻酔銃による緊急銃猟で捕獲されケガ人はいませんでした。
白昼・・ものものしい雰囲気に包まれたのは阿賀野市新保。
リポート
「現場周辺には、猟友会の方でしょうか、オレンジのベストを着た人たちそして警察車両が確認できます」
警察などによりますときょう午前10時半前、建設会社の社員から「クマがうろついている」と通報がありました。
「阿賀野市の建設会社の敷地内です。あちらの電動シャッターの奥に子グマとみられるクマが立てこもっています」
渡辺建設 渡辺政利 社長
「私が帰ってきたときに、『クマいた、クマいた』って話になって。昨日も結構頻繁に阿賀野市内（クマが）出てたので。でもまさかここまで来るとは思わなかったですけど」
クマは体長50センチほどで子グマとみられ会社の周辺で目撃されていました。
その後、シャッターが開いていた倉庫の中へ。
社員が閉じ込めたということです。
倉庫と一体になった社屋には5人の社員がいましたが全員が避難し、ケガ人はいませんでした。
周辺で注意を呼びかける車
「こちらは阿賀野市です。この近くの倉庫にクマが立てこもっています。銃を使用する可能性がありますので、建物の中に避難してください」
通報からおよそ5時間。
周辺住民に危険を及ぼすおそれがあるとして阿賀野市長の判断で麻酔銃による緊急銃猟で捕獲。
緊急銃猟が行われるのは魚沼市に続き、県内では2例目です。
渡辺建設 渡辺政利 社長
「誰もケガなくて、無事に捕獲できたというところが一番」
県内では連日、クマの目撃が相次いでいます。これまでに13人が襲われてケガをしていることから県は引き続き、警戒を呼びかけています。