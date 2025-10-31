金井保育園の5歳児19人が佐渡市役所を訪問

10月31日は『ハロウィーン』です。佐渡市の保育園児らが仮装をして市役所を訪問しました。

おばけや動物・カボチャの衣装を着た子どもたち。佐渡市役所を訪れたのは、金井保育園の5歳児19人です。

「ハッピーハロウィーン！トリックオアトリート！お菓子をくれないといたずらしちゃうぞ。」

子どもたちは元気にあいさつしながら、職員からお菓子を受け取りました。

■園児
「(Q.何の仮装ですか？)ヴァンパイアの仮装です。」
「(Q.お菓子もらってどうですか？)もらった、楽しかったです。」

佐渡市では、11月を『秋のこどもまんなか月間』と位置づけ、子どもを中心に考えた地域づくりを進めています。