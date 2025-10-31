17歳の現役高校生シンガーRainy。が、12月1日にオフィシャルファンクラブ『Sunny。’s Room』を立ち上げることに加え、2026年1月14日に2ndアルバム『Rainy。and』をリリースすることが発表となった。

アルバム『Rainy。and』は、2023年6月の1stアルバム『Rainy。UNIVERSE』以降、2年半の間に発表してきた10曲に、アルバム用として書き下ろした新曲を加えた全11曲が収録される。全11曲中にタイアップ作品が7曲を占めるなど、多種多様なタイアップによる刺激がRainy。の可能性を押し広げた形だ。“Rainy。とドラマ”、“Rainy。とゲーム”、“Rainy。とスポーツ”、“Rainy。と漫画”、“Rainy。とアニメ”、“Rainy。と雑誌”など、それぞれに合わせた楽曲を制作することで、毎回新たなチャレンジと発見があり、シンガーとして、表現者としての成長を続けてきた。『Rainy。and』というタイトルには、Rainy。と、収録楽曲に関わってくださった全ての方々と一緒に作った大切な作品という意味が込められている。

そして、書き下ろしの新曲「Rainbow」は、“Rainy。とSunny。(ファンの総称)”をテーマに、Rainy。がスタッフと共にSunny。への想いを込めて歌詞を書き上げたミディアムナンバー。アルバム発売と同時に開設が発表されたファンクラブ『Sunny。’s Room』のスタートに合わせて、なくてはならない存在であるSunny。に想いを伝える1曲として届けられる。

アルバム初回限定盤には、2025年8月に開催された関係者向け非公開ライブで披露された3曲のライブ映像を収録したDVDと、28ページのPHOTOBOOKLETを付属。高校2年の夏休み期間に全てを掛けて準備したというライブパフォーマンスは必見だ。また通常盤には、今作のジャケット写真撮影時のオフショットとインタビュー映像を見られるQRコードが記載されるなど、あらゆる方向から今のRainy。を堪能できる仕上がりとなった。2ndアルバム『Rainy。and』リリース後には全国でのイベントの開催も予定されているとのこと。日程などの詳細は後日発表される予定だ。

そして、オフィシャルファンクラブの『Sunny。’s Room』という名称はファンからの投票によって決定したもの。Rainy。が素顔を見せる場所として毎月28日に配信中のYouTube番組『Rainy。’s Room』にちなんで、Sunny。だけに見せるRainy。の姿やメッセージが発信されるとのこと。

■2ndアルバム『Rainy。and』

【初回限定盤 (CD+DVD＋PHOTOBOOKLET[28P予定])】

JBCZ-9167 3,990円(税込)

▼DVD収録曲

＜LIVE MOVIE at SHIBUYA PLEASURE PLEASURE＞

1 But ノーラヴ

2 Find the truth

3 17。アオイハル

【通常盤 (CD＋動画視聴用QRコード)】

JBCZ-9168 2,940円(税込)

▼動画内容

ジャケット写真メイキング＆インタビュー

※約5分予定／視聴期限：2029年1月14日

▼CD収録曲 ※収録順未定

・Rainbow Christmas

・Shine (「はれのひ シンデレラ ウェディングドレスを日本へ！ある女性の挑戦」主題歌)

・Gemini

・Riff//rain (『BEMANI PRO LEAGUE -SEASON 4- beatmania IIDX』テーマ曲)

・Fight Song (『マドンナカップ in伊予市』テーマソング)

・蕾 (GANMA!連載マンガ『カッコいい女の子と12センチの約束』公式テーマソング)

・万里一空 (TVアニメ『戦国妖狐 千魔混沌編』エンディングテーマ)

・But ノーラヴ (読売テレビ・日本テレビ系全国ネット「名探偵コナン」オープニングテーマ)

・Rain and Blue

・17。アオイハル (Seventeen×Rainy。＜17のうたづくり＞コラボソング)

・Rainbow ※未発表新曲

