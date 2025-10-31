女性社員専用のラウンジなどが設けられています。



光市に本社を置く総合コンサルティング会社が女性に楽しく働いてもらうことなどを目的に社屋をリニューアルしました。



光市の「巽設計コンサルタント」は女性設計士の建築コンセプトをもとに本社社屋を増改築、10月31日、竣工式が行われました。



「女性が楽しく働くことができる会社」や「安らぎと健康が働きと共存」などをコンセプトに掲げています。





女性社員専用の「レディースラウンジ」はカフェのような空間となっていて、ランチタイムの休憩場所として利用できるほか子連れ出勤ルームとしても活用できます。（ 設計を担当 巽設計コンサルタント 寺本有希さん）「女性社員のみなさまが部署間を越えてくつろいでいただけるような空間になればと思い設計させていただきました」（巽設計コンサルタント 光井謙二社長）「食事をするのも勿論ですし女性だけの会議もしてもらいたいと思いますしいろいろな利用方法があると思います」巽設計コンサルタントでは年々、女性の技術者が増えていて、今回、県の「女性活躍促進施設整備補助金」＝100万円も活用しました。今回の増改築では気軽に運動できる「健康経営ラウンジ」や仕事や休憩のほかウォーキングやストレッチなどもできる「屋上スカイラウンジ」なども設けられています。