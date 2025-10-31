女子サッカーのトップリーグ「WEリーグ」に参戦するのは全国たったの12チーム。そのプロの世界を目指す県内で唯一の社会人チームが「ミゴカリッサ鹿児島」です。発足4年目にして九州予選を制し、初めての全国の舞台「皇后杯」に挑みます。



鹿児島で唯一の社会人女子サッカーチーム「ミゴカリッサ鹿児島」。2025年9月の皇后杯九州予選で、たった2つの全国切符を神村学園女子サッカー部と共に獲得し、初めて全国の舞台に挑戦します。





（ミゴカリッサ鹿児島・姶良市出身・なぎさ主将（27））「目標は1試合でも多く勝って皆と喜び合う機会を増やしたい。初戦からなでしこ1部のレベルが高いチームと対戦にはなるが、ジャイアントキリングを起こせたら」日本の女子サッカーは、ミゴカリッサ鹿児島が所属する県リーグの上に、九州リーグなど地域リーグ、アマチュアトップのなでしこリーグ。プロのWEリーグがあります。ミゴカリッサ鹿児島は、2022年に社会福祉法人のチームとして発足。「WEリーグ」に最短の5年で到達することを目標に2025年2月に法人化しました。代表を務めるのは、監督で選手でもある鹿児島市出身の松下みなみさん（29）。鹿児島の女子サッカーを盛り上げようと一度は引退したサッカーの道を再び歩み始めました。（ミゴカリッサ鹿児島・松下みなみ代表（29））「不安なことしかないが、今いる選手や応援してくださっている方のためにも、できることをまず一つずつというところでやっているが、怖さ…それが自分の中では楽しみもある」初の全国切符を手に入れたチーム発足4年目。学生から社会人まで、本気で上を目指す選手たちが集まりました。（ミゴカリッサ鹿児島・選手たち）「20歳の人！25、26、27、28、29、42！」チーム最年長は姶良市出身の古城里香選手（42）。活躍の場が少なく県外に出るしかない鹿児島の女子サッカーを変えたい。母校の鳳凰高校で20年近く教員を続ける中で感じていた思いを胸にチームに加わりました。（鳳凰高校教員・古城里香選手（42））「会社としてチームができたのは鹿児島県の女子サッカーにとってすごく大きなことと感じるので、これからもっと社会人で鹿児島でサッカーしてくれる子たちが増えるといいな」（ミゴカリッサ鹿児島・松下みなみ代表（29））「鹿児島の女子サッカーのためにというのが日本の女子サッカーのために繋がればいいなと言うところと、少しでも多くの方に応援されるようなチームにしたい」ミゴカリッサ鹿児島の皇后杯初戦は11月9日です。「九州リーグ昇格。皇后杯がんばるぞ！」