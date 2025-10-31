ディーン・フジオカ、大泉洋との“Wプク顔”に反響「52歳と45歳がこんなにかわいいとかズルい」
大泉洋（52）が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜 後9：00）の公式SNSが31日、更新され、大泉とディーン・フジオカ（45）のオフショットが公開された。
【写真】かわいすぎる”プク顔”を披露したディーン・フジオカ
同作は、脚本家・野木亜紀子氏の完全オリジナル作。会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（?）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマが描かれる。
投稿では、ジャック・オー・ランタンの絵文字に「Happy Halloween」とつづり、「お菓子をくれないとぶんちゃんと桜介がイタズラしちゃうぞ」という言葉とともに大泉とディーンが頬を膨らませて怒ったような表情を浮かべている2ショットを公開。
ファンからは「なにこれ！かわいすぎて一回記憶が飛んだ！」「大人なのにお茶目でかわいすぎ」「出た！あっぷっぷ顔！ディーンさんまで巻き込んでる！」「Wプク顔!!かわいい!!!!」などの声が寄せられている。
