視覚障害者などの要望を受け、県警は新たに新潟市の交差点に音が鳴る信号機を設置しました。



「ピッポー」

街でよく耳にするこの音は、『音響式信号機』です。音響式信号機は、視覚障害者などのために横断歩道を渡る際、青信号を知らせるために音を出すものです。



近くの大学に通う全盲の学生などからの要望を受け、県警は新潟市中央区の弁天橋北詰交差点に新たに設置し10月28日から運用を開始しました。



■要望した全盲の学生

「今まで音がなかったので渡るときに不安だったが、音がついたので安心して渡ることができた。」



■新潟警察署 横山英之交通課長

「音で知らせることで安全に交差点を渡っていただけると、事故抑止・防止になるものと思っている。」



県警は、今後も地域のニーズを確かめながら『音響式信号機』の設置を進めていきたいとしています。