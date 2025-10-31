¡ÚRIZIN¡ÛËÙ¸ý¶³»Ê¤¬¡Ö½©¸µ¶¯¿¿vs.Çë¸¶µþÊ¿¡×¤ò¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¡¡2021Ç¯¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Î¡ÈÀïË¡¡É¤òºÆ¸½¤«¡Ä¡ÄÇë¸¶¾¡Íø¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¸ý¶³»Ê¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£11·î3Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©¡¦GLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¢¡Ö½©¸µ¶¯¿¿ vs. Çë¸¶µþÊ¿¡×¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¢£Çë¸¶¤Î¾¡¤Á¶Ú¤Ï°ìÈ¯KO¤Î¤ß¤«
¸µRIZIN2³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÎËÙ¸ý¤¬¡È°ø±ï¡É¤Î°ìÀï¤òÀê¤Ã¤¿¡£
ËÙ¸ý¤ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö½©¸µÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÍÍø¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢½©¸µ¤ÎÂÇ·â¤Î²óÅ¾¥¹¥Ôー¥É¤È¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¹âÉ¾²Á¡£½©¸µ¤¬ÂÇ·â¤Ç¤â¿²µ»¤Ç¤âÇë¸¶¤ò¾å²ó¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÙ¸ý¤ÏÇë¸¶¤¬¾¡¤Ä¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢Çë¸¶¤ÎÀïË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¡Ë°ìÈ¯Åö¤Æ¤ì¤ÐÁ´Á³ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¡ÊÇë¸¶¤â¡ËÌµÍý¤ä¤ê¤½¤³¤ò¤³¤¸³«¤±¤Ë¹Ô¤¯¡×¤ÈKO¤òÁÀ¤¤»Å³Ý¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«¤¿¡£
»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRIZIN LANDMARK vol.1¡×¤Ç¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÀï¤¤Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£Ä«ÁÒ¤¬Çë¸¶Àï¤Ç¸«¤»¤¿¡È¤Ä¤±¤ë»î¹ç¡É¤ò¡Ö¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤·¡¢3¥é¥¦¥ó¥ÉÈ½Äê¤Ç½©¸µ¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Çë¸¶¤¬¾¡¤Æ¤Ð4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»î¹ç¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö½©¸µvs.Çë¸¶¡×¡£´üÂÔ¤Î¿·À±¤ËÇë¸¶¤Î°ìÈ¯¤ÏÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£