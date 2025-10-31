横山裕、“社長”鈴木保奈美に「怖ぇ〜」連発 ビンタシーンに圧倒される
5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕、俳優の鈴木保奈美が10月31日、都内で行われた第38回東京国際映画祭ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』舞台あいさつに登壇した。芸能事務所・KODAMAの社長・児玉蓉子役の鈴木と、部下でマネージャー・明石隆之役を演じた横山。横山は、鈴木の存在感や演技力について「怖ぇ〜」を連発した。
【写真】すてき！笑顔で手をふる横山裕＆鈴木保奈美
独立して間もない芸能事務所社長・井岡咲（柴咲）は、川口春奈演じる芸能週刊誌記者・平田奏（川口春奈）から所属俳優のスキャンダル記事掲載の告知を突きつけられ…記事が出るまで、あと72時間。スキャンダルの水面下で巻き起こる、事務所と週刊誌の熾烈（しれつ）な争いの行方は…。
最初のあいさつから横山は「きょうは児玉蓉子さん…鈴木保奈美さんが横にいてすごい緊張感があって。背筋がピンとなる感じです」と姿勢を正すと、「役の上ですよね」と鈴木は強調。完成作を観たことで「きょう作品を見たら、いざ対面すると怖ぇ〜ってなりました」と苦笑した。
初共演となった鈴木の印象について横山は「ずっと凛とされていて。でも、カメラが回ると児玉蓉子さんはなにを考えているかわからない。笑ってるのに、目が笑ってないし、怖ぇ〜ってずっと思ってました。でもカメラが止まるとお話もたくさんさせていただきましたし…混乱しますね。女優さんってすごいな。どっちがほんまなんやろ？」とギャップに感心しきり。
一方、鈴木は「どんな方なのかと思っていたんですけど非常に生真面目で、待っている間とか存在を消してますよね。人見知りなのか、ものすごい集中されているのか。話しかけて良いのかなって…」と迷ったそう。横山は「今回は特にいそうでした。怖かったんですよ。児玉蓉子が強すぎて。すごい緊張感があったんです。圧倒されっぱなしでした」と打ち明けた。
今後の見どころについて横山が「このあと、保奈美さんがバチーンって、ある人をどつくシーンがあるんですけど…。叩き終わったあとに『だぁいじょうぶ!?』ってその笑顔とのギャップ。マジで女優さんって怖いって思わされました。なにがほんとうかわからない」と動揺。鈴木が「本気でいってくださいと言われたから（笑）」と弁解すると横山も「監督が『思い切りいきましょうよ』って」とうなずきつつ、鈴木は「いい音出てましたね」と手応えをみせていた。
今作はABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』は11月19日午後10時から配信される。（全6話無料配信）。
