31日午後5時すぎからおよそ30分間、日中首脳会談が行われました。神妙な面持ちで習近平国家主席と握手を交わした高市首相。安定した日中関係の構築へ、歩調をあわせられるのか正念場となります。

■笑顔少なく…

顔をあわせるのは初めてです。高市首相は、ほほえんではいるものの、いつもの笑顔は見えません。

習近平国家主席「これは私と高市首相と初めての対面です。（高市首相が）就任後、中国は日本の重要な隣国であり、建設的かつ安定的な関係を構築していく必要があり、両国の戦略関係を推進すると述べた。あなたと新しい内閣の中日関係への重視の表れです。あなたと交流を続け、共に中日関係が正しいルートで前に進むことを推進します」

高市首相「中国は日本にとって重要な隣国であります。日中両国は地域と国際社会の平和と繁栄という重要な責任を有しています。日中間には様々な懸案と課題もありますが、それらを減らして理解と協力を増やして、具体的な成果を出していきたいと思う。私は信念と実行力を政治信条としてまいりました。習主席と率直に対話を重ねて、首脳同士の関係も深めていきたいと思う」

■会談のポイントは

高市首相と中国をめぐっては、2023年、科学技術担当相を務めていた頃、福島第一原発の処理水放出をめぐって「核汚染水」と呼んだ中国に対し…

高市科学技術担当相（当時）「中国から科学的根拠に基づかない発言がありました」

強くけん制。例年、靖国神社を参拝するなど、保守的な姿勢も含め、中国側は高市首相の誕生に警戒感を抱いていました。今回、日中首脳会談が行われないという見方もありましたが、風向きを変えたとみられるのが、3日前の日米首脳会談。

中国政府の関係者は、こう話しています。

中国政府の関係者「日米首脳会談の後、中国に対し強硬なメッセージが出てこなかったことが大きい」

高市首相が“反中国の姿勢を抑えるのでは”とみた中国。日本国内の支持率の高さも考慮し、今回、日中首脳会談の実現に至ったという見方もあります。会談のポイントは主に2つ。1つ目は、高市首相と習主席の間でどのような関係を築いていくか。

高市首相は就任時…

高市首相「中国は日本にとって重要な隣国。建設的かつ安定的な関係を構築していく必要がある」

つまり、協力できる点は協力するという関係がつくれるかがポイントです。

2つ目は「貿易をめぐる問題」。中国はたびたび、スマホや車などの製造に使われる「レアアース」の輸出を規制してきましたが、日本側はこれをやめるよう注文をつける方針です。

■“外交ラッシュ”高市氏の「距離感の縮め方は天才的」

就任早々の“外交ラッシュ”。アメリカ、韓国、そして中国。官邸の関係者は“高市外交”について…

官邸関係者「相手との距離感の縮め方という点では、高市さんは天才的」

これまでと違い、習主席に対しては少し緊張した様子も見せた高市首相。30分に及んだ会談の成果は…。